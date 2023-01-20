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Сегодня, 16:44

Шкриньяр дал принципиальное согласие на переход в «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент
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Милан Шкриньяр.
Фото Reuters

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр готов подписать контракт с «ПСЖ». Он дал принципиальное согласие на переход в парижский клуб, сообщает L'Equipe.

«ПСЖ» может предложить «Интеру» за игрока, чей контракт истекает летом 2023 года, этой зимой 10-15 миллионов евро.

По данным журналиста Абделла Булма, сам Шкриньяр будет получать в «ПСЖ» зарплату в 9,5 миллиона евро за сезон. Также 27-летний игрок требовал подписной бонус в размере 25 миллионов.

Ранее сообщалось, что «Интер» готов платить защитнику по новому контракту 6 миллионов евро в год, не считая бонусов.

В текущем сезоне Шкриньяр сыграл 26 матч во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

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Основные источники исследования

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ТБ 3

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1.63

15%

2.00
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Милан 0
Интер 3
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ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

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Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

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Милан Шкриньяр
ФК Интер (Интернационале)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 19 15 2 2 48-14 47
2
 Ланс 19 13 5 1 32-13 44
3
 Марсель 19 13 3 3 39-16 42
4
 Монако 19 11 4 4 42-26 37
5
 Ренн 19 11 4 4 36-20 37
6
 Лилль 19 10 4 5 35-25 34
7
 Лорьян 19 9 5 5 31-29 32
8
 Клермон Фут 19 8 4 7 24-27 28
9
 Лион 19 7 4 8 28-23 25
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 Реймс 19 5 10 4 21-23 25
11
 Ницца 19 6 7 6 22-20 25
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 Нант 19 4 9 6 21-24 21
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 Монпелье 19 5 2 12 28-40 17
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