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Руководство «ПСЖ» и отец Месси в ближайшее время обсудят срок контракта и зарплату игрока

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий Лионель Месси близок к подписанию нового контракта с «ПСЖ», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 35-летний футболист хочет остаться во французском клубе. В скором времени, состоится встреча Хорхе Месси, отца Лео, с представителями «ПСЖ». В ходе нее обсудят срок нового контракта и зарплату игрока.

Ожидается, что на предстоящей встрече договоренность по соглашению будет достигнута.

Аргентинец выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года. В текущем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 14 результативных передач.

Его действующий контракт с клубом истекает в июне 2023 года.

Источник: Фабрицио Романо
Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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4
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 Лилль 19 10 4 5 35-25 34
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 Лорьян 19 9 5 5 31-29 32
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 Клермон Фут 19 8 4 7 24-27 28
9
 Лион 19 7 4 8 28-23 25
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 Реймс 19 5 10 4 21-23 25
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 Ницца 19 6 7 6 22-20 25
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 Тулуза 19 6 5 8 29-34 23
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 Нант 19 4 9 6 21-24 21
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 Труа 19 4 6 9 30-40 18
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 Монпелье 19 5 2 12 28-40 17
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 Аяччо 19 4 3 12 16-34 15
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 Брест 19 3 6 10 19-34 15
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 - : -
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