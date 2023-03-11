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Главный тренер «ПСЖ» Гальтье: «Нужно переключиться на другие цели. Выиграть чемпионат Франции не бывает легко»

Мария Гусева
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье поделился ожиданиями от матча 27-го тура чемпионата Франции против «Бреста». На этой неделе парижская команда проиграла «Баварии» (0:2) и вылетела из Лиги чемпионов.

«После игры в Мюнхене было много разочарования и гнева. Игроки устали и разочарованы, но не сдались. В пятницу утром мы все вместе поговорили. Очевидно, что было много ожиданий от этой Лиги чемпионов, но отныне мы должны ориентироваться на цели в чемпионате. Если мы снова станем чемпионами, это будет 11-й титул, чего раньше не удавалось никому во Франции. У нас есть игроки, которые все еще хотят расширить свой послужной список, и те, кто хочет впервые стать чемпионом Франции. Выиграть лигу 1 никогда не бывает легко, мы будем бороться до конца, осталось сыграть 12 матчей, нам придется бороться до конца сезона, чтобы получить возможность стать чемпионами Франции.

В личном плане я избавился от разочарования от вылета из Лиги чемпионов, был очень потрясен, но нам нужно быстро переключиться на «Брест». Правда, есть немало травмированных. Некоторые игроки проводят свою 45-ю встречу в этом сезоне, хотя только середина марта. Но, несмотря на это, стартовый состав в Бресте будет очень конкурентоспособным. Едем за победой", — приводит официальный сайт клуба слова Гальтье.

Матч «Брест» — «ПСЖ» состоится сегодня, 11 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Футбол
ФК Брест
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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1
 ПСЖ 26 20 3 3 66-25 63
2
 Марсель 26 17 4 5 49-25 55
3
 Монако 26 15 6 5 55-36 51
4
 Ланс 26 14 9 3 40-21 51
5
 Ренн 26 14 4 8 45-29 46
6
 Лилль 27 13 7 7 49-36 46
7
 Ницца 26 11 9 6 34-22 42
8
 Лорьян 26 11 7 8 38-36 40
9
 Лион 27 11 7 9 42-31 40
10
 Реймс 26 9 13 4 34-26 40
11
 Тулуза 26 9 5 12 41-46 32
12
 Клермон Фут 26 9 7 10 26-34 34
13
 Нант 26 6 10 10 27-34 28
14
 Монпелье 26 9 3 14 41-46 30
15
 Страсбур 26 4 10 12 30-44 22
16
 Осер 26 5 7 14 23-49 22
17
 Аяччо 26 6 3 17 20-47 21
18
 Брест 26 5 8 13 27-42 23
19
 Труа 26 4 8 14 36-57 20
20
 Анже 26 2 4 20 21-58 10
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