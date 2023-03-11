Главный тренер «ПСЖ» Гальтье: «Нужно переключиться на другие цели. Выиграть чемпионат Франции не бывает легко»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье поделился ожиданиями от матча 27-го тура чемпионата Франции против «Бреста». На этой неделе парижская команда проиграла «Баварии» (0:2) и вылетела из Лиги чемпионов.

«После игры в Мюнхене было много разочарования и гнева. Игроки устали и разочарованы, но не сдались. В пятницу утром мы все вместе поговорили. Очевидно, что было много ожиданий от этой Лиги чемпионов, но отныне мы должны ориентироваться на цели в чемпионате. Если мы снова станем чемпионами, это будет 11-й титул, чего раньше не удавалось никому во Франции. У нас есть игроки, которые все еще хотят расширить свой послужной список, и те, кто хочет впервые стать чемпионом Франции. Выиграть лигу 1 никогда не бывает легко, мы будем бороться до конца, осталось сыграть 12 матчей, нам придется бороться до конца сезона, чтобы получить возможность стать чемпионами Франции.

В личном плане я избавился от разочарования от вылета из Лиги чемпионов, был очень потрясен, но нам нужно быстро переключиться на «Брест». Правда, есть немало травмированных. Некоторые игроки проводят свою 45-ю встречу в этом сезоне, хотя только середина марта. Но, несмотря на это, стартовый состав в Бресте будет очень конкурентоспособным. Едем за победой", — приводит официальный сайт клуба слова Гальтье.

Матч «Брест» — «ПСЖ» состоится сегодня, 11 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.