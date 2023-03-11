Хакими пропустит матч «ПСЖ» против «Бреста»

«ПСЖ» объявил, что защитник Ашраф Хакими пропустит матч 27-го тура чемпионата Франции против «Бреста». Также парижанам не смогут помочь другие защитники Маркиньюс и Норди Мукьеле.

24-летний марокканец пока не тренируется из-за мышечной боли. Он вернется в общую группу на следующей неделе.

Маркиньюс, замененный в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (0:2) в среду, будет недоступен «как минимум 10 дней». У него инсерционное поражение мышц живота. Мукьеле, также получивший травму во время игры в Германии, находится на лечении подколенного сухожилия.

Матч «Брест» — «ПСЖ» состоится сегодня, 11 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.