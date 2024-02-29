Энрике: «В следующем сезоне состав «ПСЖ» станет сильнее»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике заявил, что в следующем сезоне состав парижан станет сильнее.

«Если все сложится хорошо, в следующем сезоне у нас будет более сильная команда со всех точек зрения: в атаке, в защите и тактически. Я не сомневаюсь в этом», — сказал Энрике на пресс-конференции.

15 февраля инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Мбаппе объявил руководству «ПСЖ» об уходе по окончании сезона-2023/24. Его контракт с клубом завершится летом. Позже во многих СМИ появилась информация, что 25-летний француз договорился о переходе в «Реал».

После 23 туров чемпионата Франции парижане идут первыми, набрав 54 очка.