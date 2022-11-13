«Ньюкасл» планирует приобрести одноклубника Головина

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау лично заинтересован в приобретении защитника «Монако» Бенуа Бадиашиле, сообщает Fichjes.

По информации источника, «сороки» готовят предложение в размере 40 миллионов евро. Сделку собираются закрыть в январе. Ранее руководство «Реала» также проявляло интерес к 21-летнему французу.

Действующее соглашение Бадиашиле с «монегасками» рассчитано до 2024 года. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt составляет 40 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник сыграл 15 матчей за «Монако» во всех турнирах и забил два гола.

За монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин.