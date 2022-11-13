Мбаппе продемонстрировал неприличный жест игрокам «Осера»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе продемонстрировал неприличный жест соперникам после завершения матча 15-го тура чемпионата Франции против «Осера» (5:0).

По пути в раздевалку Мбаппе, глядя в сторону футболистов «Осера», схватил себя рукой за гениталии и потряс ими.

Килиан Мбаппе. Скриншот трансляции

«ПСЖ» (41 очко) лидирует в турнирной таблице Лиги 1, «Осер» (13) идет 15-м.

В следующем туре парижане 28 декабря примут «Страсбур».