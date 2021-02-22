Главный тренер «Монако» Ковач определил задачу команды на сезон

Главный тренер «Монако» Нико Ковач в интервью клубной пресс-службе на официальном сайте 22 февраля прокомментировал победу в матче 26-го тура лиги 1 над «ПСЖ» (2:0) и рассказал о задачах на сезон.

«Какие сейчас у нас планы? Безусловно, главная задача — оторваться подальше от пятого места и начать борьбу за путевку в Лигу чемпионов. Эта победа приблизила нас к цели. Но «ПСЖ» остается выше, по-прежнему нужно пытаться достать «Лион» и «Лилль», так что у нас еще очень много работы», — заявил хорватский специалист.

«ПСЖ» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице лиги 1. У «Монако» — 52 очка и четвертая строчка. У «Лиона», который расположился на втором месте — 55 очков, еще на три очка больше у «Лилля».

На пятом месте в лиге 1 по состоянию на 22 февраля находится «Ланс», у которого 40 очков.