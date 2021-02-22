Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино высказался об игре нападающего Килиана Мбаппе в матче 26-го тура чемпионата Франции с «Монако» (0:2).

«В футболе бывает много разных ситуаций, это не математика. Есть определенные обстоятельства. Мы играли недостаточно хорошо, чтобы обыграть «Монако». Это касается всей команды, а не только Мбаппе», — цитирует Покеттино L'Equipe.

Отметим, на прошлой неделе 22-летний француз оформил хет-трик в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:1) и помог «ПСЖ» добыть победу. После 26 туров лиги 1 парижане занимают 3-е место в турнирной таблице.