«ПСЖ» проиграл «Монако», Головин вышел на поле в конце матча
«Монако» в гостях одержал победу над «ПСЖ» (2:0) в матче 26-го тура чемпионата Франции.
В составе монегасков голы забили полузащитник Софьян Диоп и защитник Гильермо Марипан.
Российский хавбек «Монако» Александр Головин появился на поле на 80-й минуте встречи. Футболист не отметился результативными действиями.
«ПСЖ» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице лиги 1. «Монако» — 52 балла и четвертая строчка.
Команда Нико Ковача не проигрывает с декабря 2020 года. В последний раз «Монако» уступил «Лансу» (0:3) в матче 15-го тура чемпионата Франции.
Чемпионат Франции. Лига 1
26-й тур
Голы: Диоп, 6 (0:1). Марипан, 51 (0:2).
«ПСЖ»: Навас, Флоренци, Маркиньюс, Кимпембе, Кюрзава, Гей (Рафинья, 55), Эррера (Верратти, 55), Паредес (Данилу Перейра, 73), Кин, Икарди (Дракслер, 73), Мбаппе.
«Монако»: Леком, Дисаси, Марипан, Бадиашиле, Кайю Энрике, Агилар (Сидибе, 80), Тшуамени, Фофана, Диоп (Головин, 80), Бен Йеддер (Йоветич, 71), Фолланд (Балло-Туре, 90).
Предупреждения: Тшуамени, 15. Гей, 45. Кимпембе, 50. Паредес, 57. Мбаппе, 90+3.
Судья: Бюке (Франция).
21 февраля. Париж. Стадион «Парк де Пренс».
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