«ПСЖ» проиграл «Монако», Головин вышел на поле в конце матча

«Монако» в гостях одержал победу над «ПСЖ» (2:0) в матче 26-го тура чемпионата Франции.

В составе монегасков голы забили полузащитник Софьян Диоп и защитник Гильермо Марипан.

Российский хавбек «Монако» Александр Головин появился на поле на 80-й минуте встречи. Футболист не отметился результативными действиями.

«ПСЖ» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице лиги 1. «Монако» — 52 балла и четвертая строчка.

Команда Нико Ковача не проигрывает с декабря 2020 года. В последний раз «Монако» уступил «Лансу» (0:3) в матче 15-го тура чемпионата Франции.

Чемпионат Франции. Лига 1

26-й тур

«ПСЖ» — «Монако» — 0:2 (0:1)

Голы: Диоп, 6 (0:1). Марипан, 51 (0:2).

«ПСЖ»: Навас, Флоренци, Маркиньюс, Кимпембе, Кюрзава, Гей (Рафинья, 55), Эррера (Верратти, 55), Паредес (Данилу Перейра, 73), Кин, Икарди (Дракслер, 73), Мбаппе.

«Монако»: Леком, Дисаси, Марипан, Бадиашиле, Кайю Энрике, Агилар (Сидибе, 80), Тшуамени, Фофана, Диоп (Головин, 80), Бен Йеддер (Йоветич, 71), Фолланд (Балло-Туре, 90).

Предупреждения: Тшуамени, 15. Гей, 45. Кимпембе, 50. Паредес, 57. Мбаппе, 90+3.

Судья: Бюке (Франция).

21 февраля. Париж. Стадион «Парк де Пренс».