Ковач назвал ключевые моменты в противостоянии «Монако» с «ПСЖ»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач в интервью клубной пресс-службе на официальном сайте 22 февраля прокомментировал победу в матче 26-го тура лиги 1 над «ПСЖ» (2:0).

«Я посмотрел, как парижане во вторник разобрались с «Барселоной» в Лиге чемпионов и сделал правильные выводы. Мы провели отличный матч, сыграв компактно и удивив соперника в организации игры. Думаю, ключевым моментом стало то, что мы не пропустили. Очевидно, что добывать победы проще, когда команда не пропускает», — заявил хорватский специалист.

«ПСЖ» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице лиги 1. У «Монако» — 52 очка и четвертая строчка.

Команда Нико Ковача не проигрывает с декабря 2020 года. В последний раз «Монако» уступил «Лансу» (0:3) в матче 15-го тура чемпионата Франции.