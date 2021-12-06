Главный арбитр матча «Лион» — «Марсель» был готов продолжить встречу
19:51
Главный арбитр матча 14-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Марселем» Руди Буке был готов продолжить матч, сообщает RMC Sport.
Игра была прервана на пятой минуте после того, как болельщики «Лиона» бросили бутылку с водой в полузащитника гостей Димитри Пайета, попав ему в голову. Буке остановил встречу и увел футболистов в раздевалки.
Изначально сообщалось, что именно судья настоял на том, чтобы встреча была перенесена. Однако, согласно новым данным, судейская бригада была готова продолжить встречу, о чем были проинформированы команды.
Изначально так и планировалось сделать, о чем даже и объявил диктор на стадионе. Но через некоторое время игра все же была отменена и перенесена.
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