Главный арбитр матча 14-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Марселем» Руди Буке был готов продолжить матч, сообщает RMC Sport.

Игра была прервана на пятой минуте после того, как болельщики «Лиона» бросили бутылку с водой в полузащитника гостей Димитри Пайета, попав ему в голову. Буке остановил встречу и увел футболистов в раздевалки.

Изначально сообщалось, что именно судья настоял на том, чтобы встреча была перенесена. Однако, согласно новым данным, судейская бригада была готова продолжить встречу, о чем были проинформированы команды.

Изначально так и планировалось сделать, о чем даже и объявил диктор на стадионе. Но через некоторое время игра все же была отменена и перенесена.