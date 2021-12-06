«Это был очень красивый жест с его стороны». Неймар был готов отдать Месси 10-й номер в «ПСЖ»
16:17
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал, что нападающий Неймар был готов отдать ему 10-й номер в команде. Однако аргентинец отказался от этого предложения.
«Он уже давно носит 10-й номер. А я только пришел в клуб. Это был очень красивый жест с его стороны. Честно говоря, я не был удивлен, ведь хорошо знаю Нея... Но я считаю справедливым, что он должен играть под номером 10», — приводит слова Месси France Football.
Напомним, 10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.
5 августа «Барселона» объявила об уходе аргентинца из-за финансовых правил чемпионата Испании.
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