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«Это был очень красивый жест с его стороны». Неймар был готов отдать Месси 10-й номер в «ПСЖ»

16:17
Неймар и Лионель Месси. Фото AFP
Неймар и Лионель Месси. Фото AFP
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал, что нападающий Неймар был готов отдать ему 10-й номер в команде. Однако аргентинец отказался от этого предложения.

«Он уже давно носит 10-й номер. А я только пришел в клуб. Это был очень красивый жест с его стороны. Честно говоря, я не был удивлен, ведь хорошо знаю Нея... Но я считаю справедливым, что он должен играть под номером 10», — приводит слова Месси France Football.

Напомним, 10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

5 августа «Барселона» объявила об уходе аргентинца из-за финансовых правил чемпионата Испании.

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Иван Шитик все материалы автора

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