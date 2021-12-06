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Эмир Катара недоволен работой Почеттино в «ПСЖ»

23:28
Маурисио Почеттино. Фото AFP
Маурисио Почеттино. Фото AFP
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Маурисио Почеттино рискует потерять пост главного тренера «ПСЖ», сообщает Mundo Deportivo.

Эмир Катара и его окружение начинают терять терпение по отношению к аргентинскому специалисту. Эмиру не нравится плохая игра команды в целом, низкая результативность нападающего Лионеля Месси и то, как командой управляет тренер.

В нынешнем сезоне Месси забил четыре мяча и отдал три результативные передачи в 13 матчах.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 42 очка после 17 туров. На групповом этапе Лиги чемпионов парижане с 8 баллами после 5 туров занимают второе место в группе A.

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Иван Шитик все материалы автора

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