Эмир Катара недоволен работой Почеттино в «ПСЖ»
23:28
Маурисио Почеттино рискует потерять пост главного тренера «ПСЖ», сообщает Mundo Deportivo.
Эмир Катара и его окружение начинают терять терпение по отношению к аргентинскому специалисту. Эмиру не нравится плохая игра команды в целом, низкая результативность нападающего Лионеля Месси и то, как командой управляет тренер.
В нынешнем сезоне Месси забил четыре мяча и отдал три результативные передачи в 13 матчах.
«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 42 очка после 17 туров. На групповом этапе Лиги чемпионов парижане с 8 баллами после 5 туров занимают второе место в группе A.
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