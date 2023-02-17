Гальтье будет уволен с поста главного тренера «ПСЖ», если не выведет команду в четвертьфинал ЛЧ

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье может потерять работу уже в начале марта, сообщает RMC Sport.

Руководство клуба недовольно тем, какие результаты показывает команда после паузы на ЧМ-2022.

«ПСЖ» 8 марта проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» в Мюнхене (дома парижане уступили со счетом 0:1). Если Гальтье не выведет команду в четвертьфинал, то его уволят.

Приоритетным вариантом для «ПСЖ» на пост главного тренера считается Зинедин Зидан. Однако некоторые представители руководства парижан хотели бы вернуть Томаса Тухеля.