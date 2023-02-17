«ПСЖ» не будет идти на любые условия, чтобы Месси остался в клубе

Руководство «ПСЖ» при переговорах по поводу нового контракта с нападающим Лионелем Месси не намерено идти на любые условия.

По информации RMC Sport, в парижском клубу не хотят повторения ситуации с Килианом Мбаппе, для сохранения которого в мае 2022 года был предложен рекордный контракт. Тогда француза хотел заполучить «Реал».

Ранее появилась информация, что на этой неделе состоялась встреча отца Месси и руководства «ПСЖ». Аргентинец изучает два варианта ухода: переход в «Интер Майами» или возвращение в «Барселону», за которую он выступал всю свою карьеру до переезда в Париж.

Действующий контракт Месси рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне он отметился 15 голами и 14 голевыми передачами, отыграв 26 матчей за «ПСЖ».