Футболист «Анже» Шетти приговорен к четырем месяцам условно за сексуальное насилие

Читать «СЭ» в

Защитник сборной Алжира и «Анже» Ильес Шетти приговорен к четырем месяцам условно за сексуальное насилие, сообщает France Press.

28-летний алжирец признался, что приставал к девушке в ночном клубе.

Действующее соглашение футболиста с «Анже» рассчитано до лета 2026 года.

Его команда занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Франции.