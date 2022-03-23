Погба рассказал о депрессии

Полузащитник сборной Франции Поль Погба признался, что у него была депрессия. Также он назвал первые признаки этого.

«У меня была депрессия в определенный момент в карьере, но мы не говорим об этом. Иногда не знаешь, что это так, а просто хочешь изолироваться, побыть в одиночестве, это безошибочные признаки», — цитирует Le Figaro Погба.

Сборная Франции 25 марта сыграет против Кот-д'Ивуара, а 29-го — против ЮАР.