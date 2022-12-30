Форвард «Монпелье» Ваи — второй игрок после Мбаппе, кто забил 20 голов до 20 лет в лиге 1

Нападающий «Монпель» Элье Ваи стал вторым игроком, который забил 20 голов в чемпионате Франции до исполнения 20 лет.

На это у 19-летнего Ваи ушло 66 матчей. Мбаппе забил свои первые 20 голов в лиге один уже к 18 годам и 10 месяцам.

В этом сезоне на счету форварда «Монпелье» 15 матчей, 7 голов и 1 результативная передача.