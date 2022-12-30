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Сегодня, 09:53

«Ювентус» хочет продлить контракт с Рабьо

Руслан Минаев
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«Ювентус» хочет продлить контракт с полузащитником Адриеном Рабьо, сообщает Goal.com. По данным источника, футболист и его мать Вероник встретились с руководством клуба.

Отмечается, что стороны вряд ли придут к общему после успешного выступления игрока на ЧМ-2022 в составе сборной Франции. На Рабьо появился спрос на трансферном рынке. Среди претендентов: «Тоттенхэм», «Челси» и «Манчестер Юнайтед», который летом отказался платить игроку зарплату в 10 миллионов евро за сезон.

27-летний Рабьо в этом сезоне провел 16 матчей за «Юве», забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. На ЧМ-2022 он сыграл в 6 матчах, забил 1 гол и отдал 1 передачу.

Его контракт с «Ювентусом» истекает летом 2023 года.

Адриен Рабьо
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
ФК Ювентус
0
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 ПСЖ 16 14 2 0 45-10 44
2
 Ланс 16 11 4 1 26-10 37
3
 Марсель 16 10 3 3 32-14 33
4
 Ренн 16 9 4 3 32-17 31
5
 Монако 16 9 3 4 32-23 30
6
 Лилль 16 9 2 5 29-23 29
7
 Лорьян 16 8 4 4 26-23 28
8
 Лион 16 7 3 6 27-20 24
9
 Ницца 16 5 6 5 15-17 21
10
 Реймс 16 4 8 4 19-22 20
11
 Клермон Фут 16 5 4 7 19-25 19
12
 Монпелье 16 5 2 9 26-29 17
13
 Тулуза 16 4 4 8 21-33 16
14
 Аяччо 16 4 3 9 15-24 15
15
 Труа 16 3 6 7 26-31 15
16
 Нант 16 2 8 6 17-24 14
17
 Осер 16 3 4 9 16-34 13
18
 Брест 16 3 4 9 18-32 13
19
 Страсбур 16 1 8 7 18-28 11
20
 Анже 16 2 2 12 15-35 8
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38 тур
28.12 17:00
Аяччо – Анже
 1 : 0
28.12 17:00
Труа – Нант
 0 : 0
28.12 19:00
Осер – Монако
 2 : 3
28.12 21:00
Клермон Фут – Лилль
 0 : 2
28.12 23:00
Брест – Лион
 2 : 4
28.12 23:00
ПСЖ – Страсбур
 2 : 1
29.12 19:00
Лорьян – Монпелье
 0 : 2
29.12 21:00
Реймс – Ренн
 3 : 1
29.12 23:00
Марсель – Тулуза
 6 : 1
29.12 23:00
Ницца – Ланс
 0 : 0
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Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 13 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 11 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 11 1 2
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