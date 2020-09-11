Флоренци прибыл в Париж, чтобы пройти медосмотр для «ПСЖ»

Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци прибыл в Париж, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, 29-летний итальянец прилетел в столицу Франции, чтобы пройти медосмотр для перехода в «ПСЖ». Сообщается, что игрок перейдет в команду на правах аренды до конца сезона-2020/21.

Последние полгода Флоренци провел в аренде в «Валенсии», успев сыграть в 12 матчах чемпионата Испании. По данным портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость защитника составляет 10 миллионов евро.