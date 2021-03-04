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Фавр может возглавить «Лион»

06:58
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Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр может возглавить «Лион», сообщает Le10Sport.

По информации источника, специалист является главным кандидатом на пост в случае, если клуб не станет продлевать контракт с нынешним наставником, Руди Гарсией (его соглашение действует до конца июня 2021 года — прим. «СЭ»). Сообщается, что в «Лионе» еще не приняли решения по продлению действующего тренера команды.

«Лион» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции с 59 очками после 28 матчей.

Дополнительная информация:

https://le10sport.com/football/mercato/exclu-mercato-lucien-favre-vers-lol-539885

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