Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр может возглавить «Лион», сообщает Le10Sport.

По информации источника, специалист является главным кандидатом на пост в случае, если клуб не станет продлевать контракт с нынешним наставником, Руди Гарсией (его соглашение действует до конца июня 2021 года — прим. «СЭ»). Сообщается, что в «Лионе» еще не приняли решения по продлению действующего тренера команды.

«Лион» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции с 59 очками после 28 матчей.