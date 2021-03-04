«Монако» может арендовать Нюбеля у «Баварии»
10:58
Вратарь «Баварии» Александр Нюбель может перейти в «Монако», сообщает Kicker.
По информации источника, монегаски могут арендовать 24-летнего немца в летнее трансферное окно. Сообщается, что «Бавария» хочет предоставить футболисту игровую практику, которую он не получает в мюнхенском клубе.
Нюбель перешел в «Баварию» летом 2020 года из «Шальке» на правах свободного агента. В сезоне-2020/21 вратарь провел за мюнхенцев 2 матча и пропустил 1 гол.
Дополнительная информация:
https://www.kicker.de/zu-wenig-spielpraxis-nuebel-steht-vor-ausleihe-798849/artikel
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