«Монако» может арендовать Нюбеля у «Баварии»

Вратарь «Баварии» Александр Нюбель может перейти в «Монако», сообщает Kicker.

По информации источника, монегаски могут арендовать 24-летнего немца в летнее трансферное окно. Сообщается, что «Бавария» хочет предоставить футболисту игровую практику, которую он не получает в мюнхенском клубе.

Нюбель перешел в «Баварию» летом 2020 года из «Шальке» на правах свободного агента. В сезоне-2020/21 вратарь провел за мюнхенцев 2 матча и пропустил 1 гол.