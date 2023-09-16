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Сегодня, 02:20

Фариоли рассказал, как «Ницце» удалось обыграть «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Франческо Фариоли.
Фото AFP

Главный тренер «Ниццы» Франческо Фариоли прокомментировал победу над «ПСЖ» (3:2) в матче 5-го тура чемпионата Франции.

«Это был особенный момент. Чтобы здесь был результат, все должно быть идеально: соперник не должен быть на привычном уровне, а мы должны показать хорошую игру. Я считаю, что команда и игроки заслужили эту победу, они были очень внимательны. Помимо тактического аспекта прессинга, я увидел команду воинов. Мы смогли защищаться, отбирать мяч и самостоятельно создавать атаки, смогли психологически оставаться в игре, читать ситуацию, сохранять концентрацию. Мне бы хотелось, чтобы мы сохранили такое внимание к деталям на другие матчи. Это давление, эта интенсивность — часть нашей ДНК», — цитирует L'Equipe Фариоли.

«ПСЖ» с 8 очками занимает 3-е место в лиге 1. «Ницца» с 9 очками поднялась на 2-ю строчку в турнирной таблице.

Футбол
ФК Ницца
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 4 3 1 0 13-5 10
2
 Ницца 5 2 3 0 7-4 9
3
 ПСЖ 5 2 2 1 10-6 8
4
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
5
 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
6
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
7
 Лилль 4 2 1 1 5-5 7
8
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
9
 Страсбур 4 2 0 2 4-6 6
10
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
11
 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
12
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
13
 Метц 4 1 2 1 6-9 5
14
 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
17
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
18
 Лион 4 0 1 3 3-10 1
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
15.09 22:00
ПСЖ – Ницца
 2 : 3
16.09 18:00
Ренн – Лилль
 - : -
16.09 22:00
Ланс – Метц
 - : -
17.09 14:00
Лорьян – Монако
 - : -
17.09 16:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
17.09 16:00
Реймс – Брест
 - : -
17.09 16:00
Страсбур – Монпелье
 - : -
17.09 18:05
Марсель – Тулуза
 - : -
17.09 21:45
Лион – Гавр
 - : -
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ПСЖ

 7
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Монако

 4
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Нант

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Монако

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Монако

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Жан-Рикне Беллегард

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Александру

Лилль

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 1 1 0
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