«ПСЖ» показал худший старт сезона в эпоху катарских владельцев

«ПСЖ» проиграл «Ницце» (2:3) в 5-м туре чемпионата Франции. Парижская команда набрала 8 очков (2 победы и 2 ничьи) в 5 играх и идет на 3-м месте в турнирной таблице.

Как сообщает Opta, для «ПСЖ» 8 очков в пяти первых турах — это самый низкий результат за всю эпоху катарских владельцев клуба.

31 мая 2011 года фонд Qatar Sports Investments (QSI) выкупил 70 процентов акций ПСЖ, а через год стал единоличным владельцем клуба.