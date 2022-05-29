«Осер» по пенальти обыграл «Сент-Этьен» и впервые с 2012 года вышел в лигу 1

«Осер» на выезде обыграл «Сент-Этьен» в серии послематчевых пенальти в ответном матче за право играть в чемпионате Франции — 1:1 (общий счет 2:2, по пен. 5:4).

У хозяев отличился Махди Камара. У гостей гол на счету Хамза Сахи.

Напомним, «Осер» вылетел из лиги 1 по итогам сезона-2011/12. С тех пор команда выступала во втором по силе дивизионе Франции.

«Сент-Этьен» в последний раз выступал в лиге 2 в сезоне-2003/04.