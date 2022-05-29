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Сегодня, 22:50

«Осер» по пенальти обыграл «Сент-Этьен» и впервые с 2012 года вышел в лигу 1

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«Осер» на выезде обыграл «Сент-Этьен» в серии послематчевых пенальти в ответном матче за право играть в чемпионате Франции — 1:1 (общий счет 2:2, по пен. 5:4).

У хозяев отличился Махди Камара. У гостей гол на счету Хамза Сахи.

Напомним, «Осер» вылетел из лиги 1 по итогам сезона-2011/12. С тех пор команда выступала во втором по силе дивизионе Франции.

«Сент-Этьен» в последний раз выступал в лиге 2 в сезоне-2003/04.

Франция. Переходные матчи. Переходные матчи
29 мая, 20:00. Stade Geoffroy-Guichard (Сент-Этьен)
Сент-Этьен
1:1
Осер
Голы
Сахи, 51 (0:1), Камара, 76 (1:1)
Серия пенальти
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Сент-Этьен
Бернардони Мукуди Трауко Сако (Габриэл Силва, 58) Мангала Камара (Будебуз, 80) Аушиш (Норден, 58) Юссуф (Диуссе, 110) Хазри (Кривелли, 62) Буанга Амума (Муффек, 80)
Осер
Леон Аркус Бернар Жубал Пелланар Туре Сахи (Коэфф, 83) Труйе (Перрен, 64) Отре (Дюгимон, 95) Эн (Синайоко, 75) Шарбоннье
Судьи
Готье (Франция)
ФК Осер
ФК Сент-Этьен
1
0
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1
 ПСЖ 38 26 8 4 90-36 86
2
 Марсель 38 21 8 9 63-38 71
3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
5
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
6
 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
7
 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
8
 Лион 38 17 11 10 66-51 61
9
 Нант 38 15 10 13 55-48 55
10
 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
11
 Брест 38 13 9 16 49-57 48
12
 Реймс 38 11 13 14 43-44 46
13
 Монпелье 38 12 7 19 49-61 43
14
 Анже 38 10 11 17 44-55 41
15
 Труа 38 9 11 18 37-53 38
16
 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
17
 Клермон Фут 38 9 9 20 38-69 36
18
 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
19
 Метц 38 6 13 19 35-69 31
20
 Бордо 38 6 13 19 52-91 31
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21.05 22:00
Анже – Монпелье
 2 : 0
21.05 22:00
Брест – Бордо
 2 : 4
21.05 22:00
Клермон Фут – Лион
 1 : 2
21.05 22:00
Ланс – Монако
 2 : 2
21.05 22:00
Лилль – Ренн
 2 : 2
21.05 22:00
Лорьян – Труа
 1 : 1
21.05 22:00
Марсель – Страсбур
 4 : 0
21.05 22:00
Нант – Сент-Этьен
 1 : 1
21.05 22:00
ПСЖ – Метц
 5 : 0
21.05 22:00
Реймс – Ницца
 2 : 3
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Лион

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ПСЖ

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ПСЖ

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Ренн

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Бонфим Коста Сантос Данте

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