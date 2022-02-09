«Никто не идеален». Верратти раскритиковал французских судей

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти в интервью L'Equipe высказал недовольство судьями в чемпионате Франции. Итальянец признался, что привык играть с желтой карточкой.

— Вы можете улучшить поведение на поле?

— Возьмите интервью у любого игрока из другой команды и спросите, сделал ли я хоть раз что-нибудь неприятное против другого игрока.

— А с судьями...

— В матче против «Ниццы» в Кубке Франции Шнейдерлен толкнул меня, и я упал. Судья сказал, что это был я виноват. Затем Аталь сфолил на мне. Хочу разыграть мяч быстро, но мне мешают, держа меня за руку. Я отталкиваю его, и судья снова говорит, что это я. Почему?

— Ваша репутация, может быть.

— Моя репутация... Я никогда не изменюсь, чтобы угодить другим.

— Но как насчет блага вашей команды?

— Никто не идеален. Знаете, когда скучаю, беру на себя ответственность за это. Почему, когда судья ошибается, он не говорит об этом? Я играю три матча, совершаю три фола и получаю три желтые карточки. Это невероятно! Это означает, что у меня есть 100-процентная вероятность успеха. Тут, во Франции, я привык играть с желтой карточкой.