Фанаты «Ниццы» обратились к нападающему, укравшему часы у одноклубника

Болельщики «Ниццы» обратились во время матча против «Лилля» в 8-м туре чемпионата Франции обратились к нападающему Мохамеду Диаби?. На трибуне «орлят» появилась растяжка «Ламин, пора в Pole Emploi (агенство по работе с безработными)».

Напомним, 18-летний игрокна прошлой неделе украл у одноклубника Каспера Дольберга часы стоимостью 70 тысяч евро, в чем сознался в четверг. Клуб собирается расторгнуть с игроком контракт.

«Ницца» расторгнет контракт с игроком, который украл часы у одноклубника