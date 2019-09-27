«Ницца» расторгнет контракт с игроком, который украл часы у одноклубника

По информации L'Equipe, руководство «Ниццы» планирует расторгнуть контракт с форвардом Мохамедом Диаби. Ранее 18-летний футболист признался в краже часов за 70 тысяч евро у своего партнера Каспера Дольберга. Диаби принес извинения и обязался возместить ущерб.

Он с 13 лет выступал в системе клуба. В текущем сезоне он на поле не выходил, а за карьеру провел семь матчей за первую команду «Ниццы». Ранее сообщалось, что с игроком может быть расторгнут контракт, если подозрения в краже подтвердятся.