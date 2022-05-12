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Фанаты «Ниццы» на матче с «Сент-Этьеном» скандировали оскорбительные кричалки про погибшего Сала. Клуб немедленно осудил такой поступок

Фанаты «Ниццы» на матче с «Сент-Этьеном» скандировали оскорбительные кричалки про погибшего Сала
Евгений Козинов
Корреспондент
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Фанаты «Ниццы» скандировали оскорбительные кричалки во время матча 36-го тура чемпионата Франции против «Сент-Этьена». Болельщики на трибунах распевали песню: «Он аргентинец, который плохо плавает... Эмилиано под водой...».

Клуб незамедлительно выступил с официальным заявлением, в котором осудил действие своих болельщиков: «Ницца» самым решительным образом осуждает песню об Эмилиано Сала, прозвучавшую в среду вечером на «Альянц Ривьера». Клуб не видит свои ценности или ценности всей красно-черной семьи в этой немыслимой и жалкой провокации меньшинства своих болельщиков. «Ницца» оказывает поддержку семье и близким Эмилиано Сала".

В январе 2019 года Эмилиано Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф». 22 января аргентинец вылетел из Франции на легком одномоторном самолете, который спустя несколько часов пропал с радаров. Позднее на дне пролива Ла-Манш был обнаружен потерпевший крушение борт и погибший футболист.

В ноябре 2021 года предприниматель Дэвид Хендерсон, организовавший перелет Сала, был приговорен к 18 месяцам тюрьмы.

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Лига 1, 36-й тур: «Монако» победил «Лилль», «ПСЖ» сыграл вничью с «Труа»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 36 24 8 4 81-36 80
2
 Марсель 36 20 8 8 59-36 68
3
 Монако 36 19 8 9 59-36 65
4
 Ренн 35 19 5 11 77-36 62
5
 Страсбур 36 16 12 8 59-39 60
6
 Ницца 35 18 7 10 44-29 60
7
 Ланс 36 16 10 10 57-45 58
8
 Лион 36 15 11 10 61-48 55
9
 Лилль 36 13 12 11 43-45 51
10
 Нант 35 14 9 12 50-43 51
11
 Брест 36 13 9 14 45-49 48
12
 Монпелье 36 12 7 17 49-55 43
13
 Реймс 36 10 13 13 39-40 43
14
 Анже 36 9 11 16 42-54 38
15
 Труа 36 9 10 17 35-49 37
16
 Клермон Фут 36 9 9 18 37-66 36
17
 Лорьян 36 8 10 18 34-62 34
18
 Сент-Этьен 35 7 10 18 38-70 31
19
 Метц 36 5 13 18 34-64 28
20
 Бордо 36 5 12 19 48-89 27
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38 тур
14.05 22:00
Бордо – Лорьян
 - : -
14.05 22:00
Лион – Нант
 - : -
14.05 22:00
Метц – Анже
 - : -
14.05 22:00
Монако – Брест
 - : -
14.05 22:00
Монпелье – ПСЖ
 - : -
14.05 22:00
Ницца – Лилль
 - : -
14.05 22:00
Ренн – Марсель
 - : -
14.05 22:00
Сент-Этьен – Реймс
 - : -
14.05 22:00
Страсбур – Клермон Фут
 - : -
14.05 22:00
Труа – Ланс
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 25
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 21
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 21
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 15
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 11
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 31 2 4
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 30 2 7
Жемерсон

Жемерсон

Метц

 14 2 3
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