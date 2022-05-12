Фанаты «Ниццы» на матче с «Сент-Этьеном» скандировали оскорбительные кричалки про погибшего Сала. Клуб немедленно осудил такой поступок

Фанаты «Ниццы» на матче с «Сент-Этьеном» скандировали оскорбительные кричалки про погибшего Сала

Фанаты «Ниццы» скандировали оскорбительные кричалки во время матча 36-го тура чемпионата Франции против «Сент-Этьена». Болельщики на трибунах распевали песню: «Он аргентинец, который плохо плавает... Эмилиано под водой...».

Клуб незамедлительно выступил с официальным заявлением, в котором осудил действие своих болельщиков: «Ницца» самым решительным образом осуждает песню об Эмилиано Сала, прозвучавшую в среду вечером на «Альянц Ривьера». Клуб не видит свои ценности или ценности всей красно-черной семьи в этой немыслимой и жалкой провокации меньшинства своих болельщиков. «Ницца» оказывает поддержку семье и близким Эмилиано Сала".

В январе 2019 года Эмилиано Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф». 22 января аргентинец вылетел из Франции на легком одномоторном самолете, который спустя несколько часов пропал с радаров. Позднее на дне пролива Ла-Манш был обнаружен потерпевший крушение борт и погибший футболист.

В ноябре 2021 года предприниматель Дэвид Хендерсон, организовавший перелет Сала, был приговорен к 18 месяцам тюрьмы.