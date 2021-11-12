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Организатор перелета футболиста Салы получил 18 месяцев тюрьмы

16:36
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Предприниматель Дэвид Хендерсон, организовавший перелет, в результате которого погиб аргентинский футболист Эмилиано Сала, приговорен к 18 месяцам тюрьмы, сообщает Sky Sports.

По мнению суда, Хендерсон намеренно нарушил правила управления гражданской авиации «в целях получения прибыли».

Эмилиано Сала в январе 2019 года перешел из французского «Нанта» в валлийский «Кардифф». Футболист вылетел в расположение команды на легком одномоторном самолете. 22 января самолет пропал с радаров. Позднее на дне пролива Ла-Манш был обнаружен потерпевший крушение борт. Среди обломков нашли тело футболиста. Тело пилота — Дэйва Ибботсона — так и не было найдено.

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Иван Шитик все материалы автора

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