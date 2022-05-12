«Нант» осудил кричалки фанатов «Ниццы» о погибшем Сала

«Нант» выступил с официальным заявлением по поводу оскорбительных кричалок фанатов «Ниццы» на матче 36-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном» (4:2). Болельщики «орлят» скандировали оскорбления в адрес погибшего форварда Эмилиано Сала.

«Наш клуб с ужасом узнал о содержании песен некоторых фанатов «Ниццы» и может только решительно осудить такие действия, унижающие память Эмилиано Сала. В то же время «Нант» хотел бы поблагодарить «Ниццу» и ее тренера Кристофа Галтье за их поддержку и решительное осуждение таких замечаний. «Нант» всецело поддерживает семью и близких Эмилиано», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте клуба.

«Нет слов, чтобы описать тупость этих людей», — высказался после матча с «Ренном» главный тренер «Нанта» Антуан Комбуаре. Этот матч так же прошел в среду, 11 мая.

" Pas de mots pour d?crire la connerie de ces gens «La r?action d'Antoine #Kombouare sur les chants des supporters de l' @ogcnice chambrant l'ancien Nantais Emiliano #Sala @CanalFootClub @FCNantes pic.twitter.com/xVXjHVHuJS — Olivier Tallaron (@OLIVETALLARON) May 11, 2022

Напомним, в прошедшие выходные в финале Кубка Франции «Ницца» проиграла «Нанту» (0:1), за который с 2015 по 2019 год выступал Сала.