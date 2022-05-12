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«Нант» осудил кричалки фанатов «Ниццы» о погибшем Сала

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Нант» выступил с официальным заявлением по поводу оскорбительных кричалок фанатов «Ниццы» на матче 36-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном» (4:2). Болельщики «орлят» скандировали оскорбления в адрес погибшего форварда Эмилиано Сала.

«Наш клуб с ужасом узнал о содержании песен некоторых фанатов «Ниццы» и может только решительно осудить такие действия, унижающие память Эмилиано Сала. В то же время «Нант» хотел бы поблагодарить «Ниццу» и ее тренера Кристофа Галтье за их поддержку и решительное осуждение таких замечаний. «Нант» всецело поддерживает семью и близких Эмилиано», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте клуба.

«Нет слов, чтобы описать тупость этих людей», — высказался после матча с «Ренном» главный тренер «Нанта» Антуан Комбуаре. Этот матч так же прошел в среду, 11 мая.

Напомним, в прошедшие выходные в финале Кубка Франции «Ницца» проиграла «Нанту» (0:1), за который с 2015 по 2019 год выступал Сала.
Футбол
ФК Нант
ФК Ницца
Эмилиано Сала
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Фанаты «Ниццы» на матче с «Сент-Этьеном» скандировали оскорбительные кричалки про погибшего Сала. Клуб немедленно осудил такой поступок
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1
 ПСЖ 36 24 8 4 81-36 80
2
 Марсель 36 20 8 8 59-36 68
3
 Монако 36 19 8 9 59-36 65
4
 Ницца 36 19 7 10 48-31 63
5
 Ренн 36 19 5 12 78-38 62
6
 Страсбур 36 16 12 8 59-39 60
7
 Ланс 36 16 10 10 57-45 58
8
 Лион 36 15 11 10 61-48 55
9
 Нант 36 15 9 12 52-44 54
10
 Лилль 36 13 12 11 43-45 51
11
 Брест 36 13 9 14 45-49 48
12
 Монпелье 36 12 7 17 49-55 43
13
 Реймс 36 10 13 13 39-40 43
14
 Анже 36 9 11 16 42-54 38
15
 Труа 36 9 10 17 35-49 37
16
 Клермон Фут 36 9 9 18 37-66 36
17
 Лорьян 36 8 10 18 34-62 34
18
 Сент-Этьен 36 7 10 19 40-74 31
19
 Метц 36 5 13 18 34-64 28
20
 Бордо 36 5 12 19 48-89 27
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38 тур
14.05 22:00
Бордо – Лорьян
 - : -
14.05 22:00
Лион – Нант
 - : -
14.05 22:00
Метц – Анже
 - : -
14.05 22:00
Монако – Брест
 - : -
14.05 22:00
Монпелье – ПСЖ
 - : -
14.05 22:00
Ницца – Лилль
 - : -
14.05 22:00
Ренн – Марсель
 - : -
14.05 22:00
Сент-Этьен – Реймс
 - : -
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 - : -
14.05 22:00
Труа – Ланс
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Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

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П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 15
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 11
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Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 32 2 4
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

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Метц

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