Пакета признан лучшим игроком октября в чемпионате Франции
04:24
Полузащитник «Лиона» Лукас Пакета признан лучшим игроком октября в чемпионате Франции. 24-летний бразилец набрал 49 процентов голосов. В прошлом месяце Пакета сыграл в 4 матчах лиги 1 и сделал 2 голевые передачи.
Второе место в голосовании занял нападающий «Ренна» Гаэтан Лаборд, за которого проголосовали 39 процентов, а замкнул тройку форвард «Ниццы» Анди Делор — 15 процентов.
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