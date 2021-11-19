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Пакета признан лучшим игроком октября в чемпионате Франции

04:24
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Полузащитник «Лиона» Лукас Пакета признан лучшим игроком октября в чемпионате Франции. 24-летний бразилец набрал 49 процентов голосов. В прошлом месяце Пакета сыграл в 4 матчах лиги 1 и сделал 2 голевые передачи.

Второе место в голосовании занял нападающий «Ренна» Гаэтан Лаборд, за которого проголосовали 39 процентов, а замкнул тройку форвард «Ниццы» Анди Делор — 15 процентов.

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Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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