Фалькао не сыграет с "Генгамом", Фабрегас - в общей группе "Монако"

Капитан и лучший бомбардир "Монако" Радамель Фалькао не примет участия в матче 31-го тура чемпионата Франции против "Генгама". У колумбийца после игры с "Каном" (0:1) зафиксировано растяжение правой приводящей мышцы.

Жорж-Кевин Нкуду и Виллем Жеббель сейчас проходят программу восстановления под присмотром врачей. Пьетро Пеллегри занимается по индивидуальной программе, а Сеск Фабрегас вернулся в общую группу.

"Монако", цвета которого защищает россиянин Александр Головин, занимает после 30 туров 16-е место в таблице лиги 1.

Матч "Генгам" - "Монако" состоится 6 апреля, начало - в 21.00 по московскому времени, "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.