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Фабрегас высказал желание стать тренером

10:48
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Полузащитник «Монако» Франсеск Фабрегас заявил, что после окончания карьеры игрока намерен стать тренером.

«Эта мысль давно зреет внутри меня. Я бы хотел попробовать тренерскую работу.

Люди говорят, что я безумец, раз после продолжительной карьеры игрока и такого большого давления собираюсь стать тренером, где давление, возможно, еще выше. Но мне нравится это, и я бы хотел попробовать. Я учусь, набираюсь опыта, слушаю многих людей. В футболе ты продолжаешь учиться каждый день, и я рад этому», — цитирует Фабрегас talkSPORT.

За свою карьеру 34-летнему испанцу довелось поработать со многими именитыми тренерами, включая Арсена Венгера, Хосепа Гвардболу и Жозе Моуринью.

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Иван Шитик все материалы автора

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