Эвра: «Скоро у меня в комментариях будет больше фанатов Месси, чем на странице Лео»
Эвра рассказал о том, что фанаты Месси пишут ему в соцсетях
12:22
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра заявил, что получает много сообщений в соцсетях от фанатов нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.
«Скоро у меня в комментариях будет больше болельщиков Месси, чем на странице Лео. Любовь слепа. Я вас всех люблю», — написал Эвра в Instagram.
Ранее футболист высказался о вручении «Золотого мяча» Месси и его решении заявить на награждении, что трофей в прошлом году должен был забрать Роберт Левандовски. Эвра спросил у Месси: «А что насчет этого года, Лео?»
34-летний аргентинец в седьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». Левандовски в голосовании занял второе место, третьим стал полузащитник «Челси» Жоржиньо.
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