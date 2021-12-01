Эвра: «Скоро у меня в комментариях будет больше фанатов Месси, чем на странице Лео»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра заявил, что получает много сообщений в соцсетях от фанатов нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Скоро у меня в комментариях будет больше болельщиков Месси, чем на странице Лео. Любовь слепа. Я вас всех люблю», — написал Эвра в Instagram.

Ранее футболист высказался о вручении «Золотого мяча» Месси и его решении заявить на награждении, что трофей в прошлом году должен был забрать Роберт Левандовски. Эвра спросил у Месси: «А что насчет этого года, Лео?»

34-летний аргентинец в седьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». Левандовски в голосовании занял второе место, третьим стал полузащитник «Челси» Жоржиньо.