Эрнандес назвал Мбаппе игроком, который впечатлил его больше всего

Защитник «ПСЖ» Люка Эрнандес назвал нападающего, который впечатлил его больше всего.

«Я назову Мбаппе. Очень сложно обороняться против таких скоростных футболистов. Он доставил нам много проблем, когда я играл против него за «Баварию», — цитирует Эрнандеса PSG Community.

Он также отметил бывшего игрока «Реала» Криштиану Роналду, против которого он играл, выступая за «Атлетико».

В этом сезоне 27-летний Эрнандес провел 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и стал автором ассиста.