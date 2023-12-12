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Сегодня, 19:20

Агент Головина рассказал о главной задаче россиянина в «Монако» на оставшийся год

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев в разговоре с «СЭ» отреагировал на вопрос об интересе зарубежных клубов к футболисту.

«Поступают ли запросы по Головину? Александр пропускает игру с «Лионом». Сейчас он сосредоточен на последней игре в году с «Тулузой». Важно завершить эту часть чемпионата до нового года с хорошими результатами и с хорошей игрой. Сейчас это самое главное, чем он озадачен», — сказал Клюев «СЭ».

Ранее «Монако» на выезде обыграл «Ренн» в матче 15-го тура французской лиги 1 — 2:1. Российский полузащитник монегасков Головин был заменен на первой компенсированной минуте.

«Монако» (30 очков) идет на третьем месте в лиге 1. «Ренн» (15) занимает 13-ю строчку в турнирной таблице.

Александр Головин
ФК Монако
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 11 3 1 38-12 36
2
 Ницца 15 9 5 1 16-6 32
3
 Монако 15 9 3 3 31-20 30
4
 Лилль 15 7 6 2 19-11 27
5
 Брест 15 7 4 4 19-15 25
6
 Марсель 15 6 5 4 22-16 23
7
 Ланс 15 6 5 4 19-15 23
8
 Реймс 15 7 2 6 21-21 23
9
 Нант 15 5 3 7 19-25 18
10
 Страсбур 15 4 5 6 14-20 17
11
 Гавр 15 3 7 5 13-17 16
12
 Метц 15 4 4 7 15-23 16
13
 Ренн 15 3 6 6 20-21 15
14
 Монпелье 15 3 6 6 17-20 15
15
 Тулуза 15 2 7 6 14-21 13
16
 Лорьян 15 2 6 7 20-29 12
17
 Клермон Фут 15 2 5 8 9-21 11
18
 Лион 15 2 4 9 14-27 10
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32 тур
33 тур
34 тур
15.12 23:00
Монако – Лион
 - : -
16.12 19:00
Гавр – Ницца
 - : -
16.12 23:00
Ланс – Реймс
 - : -
17.12 15:00
Нант – Брест
 - : -
17.12 17:00
Лорьян – Страсбур
 - : -
17.12 17:00
Метц – Монпелье
 - : -
17.12 17:00
Тулуза – Ренн
 - : -
17.12 19:05
Марсель – Клермон Фут
 - : -
17.12 22:45
Лилль – ПСЖ
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 15
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 6
П
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
И К Ж
Алиду Сейду

Алиду Сейду

Клермон Фут

 12 1 4
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