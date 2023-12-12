Агент Головина рассказал о главной задаче россиянина в «Монако» на оставшийся год

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев в разговоре с «СЭ» отреагировал на вопрос об интересе зарубежных клубов к футболисту.

«Поступают ли запросы по Головину? Александр пропускает игру с «Лионом». Сейчас он сосредоточен на последней игре в году с «Тулузой». Важно завершить эту часть чемпионата до нового года с хорошими результатами и с хорошей игрой. Сейчас это самое главное, чем он озадачен», — сказал Клюев «СЭ».

Ранее «Монако» на выезде обыграл «Ренн» в матче 15-го тура французской лиги 1 — 2:1. Российский полузащитник монегасков Головин был заменен на первой компенсированной минуте.

«Монако» (30 очков) идет на третьем месте в лиге 1. «Ренн» (15) занимает 13-ю строчку в турнирной таблице.