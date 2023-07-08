Вейналдум не останется в «ПСЖ»

Полузащитник Жоржиньо Вейналдум не останется в «ПСЖ», сообщает L'Equipe.

32-летний голландец в прошлом сезоне играл на правах аренды за «Рому». Сейчас у него есть предложения от клубов из Турции и ПСВ. Игрок взял время на размышления.

В сезоне-2022/23 Вейналдум сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.