Мартинес: «Когда Месси и Роналду закончат, Мбаппе выиграет много «Золотых мячей»
Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес поделился мнением о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе. Он считает, что в будущем француз выиграет много «Золотых мячей».
В это году Мбаппе занял третье место в голосовании на награду. Обладателем трофея стал форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси.
«Килиан — пример для подражания. Выиграл чемпионат мира, на следующем мундиале дошел до финала и сделал хет-трик... Все французы должны гордиться таким игроком. Когда Лео (Месси) и Роналду закончат, Килиан пойдёт по их пути и выиграет много «Золотых мячей», — цитирует Мартинеса L'Equipe.
В этом сезоне 24-летний Мбаппе провел за «ПСЖ» 12 матчей, забил 12 голов и отдал одну результативную передачу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ницца
|10
|6
|4
|0
|11-4
|22
|
2
|ПСЖ
|10
|6
|3
|1
|23-9
|21
|
3
|Монако
|10
|6
|2
|2
|23-14
|20
|
4
|Лилль
|10
|5
|3
|2
|14-10
|18
|
5
|Реймс
|10
|5
|2
|3
|16-12
|17
|
6
|Брест
|10
|4
|3
|3
|11-11
|15
|
7
|Нант
|10
|4
|2
|4
|16-19
|14
|
8
|Монпелье
|9
|3
|3
|3
|15-11
|12
|
9
|Ренн
|10
|2
|6
|2
|16-13
|12
|
10
|Марсель
|9
|3
|3
|3
|12-12
|12
|
11
|Ланс
|10
|3
|3
|4
|12-13
|12
|
12
|Тулуза
|10
|2
|5
|3
|11-13
|11
|
13
|Гавр
|10
|2
|5
|3
|10-12
|11
|
14
|Страсбур
|10
|3
|2
|5
|9-15
|11
|
15
|Лорьян
|10
|2
|4
|4
|15-20
|10
|
16
|Метц
|10
|2
|3
|5
|8-16
|9
|
17
|Клермон Фут
|9
|1
|2
|6
|7-14
|5
|
18
|Лион
|9
|0
|3
|6
|7-18
|3
|3.11
|23:00
|
ПСЖ – Монпелье
|- : -
|4.11
|19:00
|
Лорьян – Ланс
|- : -
|4.11
|23:00
|
Марсель – Лилль
|- : -
|5.11
|15:00
|
Лион – Метц
|- : -
|5.11
|17:00
|
Нант – Реймс
|- : -
|5.11
|17:00
|
Страсбур – Клермон Фут
|- : -
|5.11
|17:00
|
Тулуза – Гавр
|- : -
|5.11
|19:05
|
Монако – Брест
|- : -
|5.11
|22:45
|
Ницца – Ренн
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Мозес Саймон
Нант
|4
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|8
|1
|2
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|6
|1
|1
|
|
Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
|0