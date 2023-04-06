Эмилиано Мартинес назвал самого сложного соперника, с которым ему приходилось играть

Голкипер сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес считает Неймара самым сложным соперником, с которым ему приходилось играть.

«Неймар — лучший футболист, против которого я играл. В финале Кубка Америки мы старались остановить его, но не смогли. И тогда я подумал, что это лучший игрок из всех, против кого мне доводилось играть. Я не готовился к матчам с ним как-то иначе. Нет, просто молишься, чтобы у него был плохой день, а у всей четверки твоих защитников — лучший в жизни», — приводит слова Мартинеса TNT Sports.

В текущем сезоне 31-летний Неймар сыграл за «ПСЖ» 29 матчей, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.