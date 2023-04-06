«Тулуза» обыграла «Анси» и вышла в финал Кубка Франции

«Тулуза» на выезде обыграла «Анси» в полуфинале Кубка Франции — 2:1.

Счет в матче открыл форвард гостей Закария Абухляль, забив на 36-й минуте матча. В концовке первого тайма нападающий «Анси» Алекси Босетти сравнял счет, реализовав пенальти.

На 85-й минуте матча хавбек «Тулузы» Фарес Шаиби забил победный гол в этом матче.

На 90+1-й минуте матча фовард «Анси» Сахи Дион забил гол, которым мог сравнять счет в матче, но взятие ворот отменили из-за оффсайда.

В финале Кубка «Тулуза» сразится с «Нантом».