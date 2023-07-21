El Debate: Макрон вновь уговаривает Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ»
Президент Франции Эммануэль Макрон вновь пытается убедить нападающего Килиана Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ», сообщает El Debate.
По информации издания, Макрон хочет, чтобы 24-летний француз остался в «ПСЖ» как минимум до Олимпиады-2024, которая пройдет в Париже.
Также соощается, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи предлагает Мбаппе контракт до 2025 года с отступными 200 миллионов евро следующим летом. Сам футболист считает, что уже достаточно дал своей стране и намерен сменить клуб. Форвард хочет заняться своей карьерой, которая, по его мнению, пошла на спад.
Прошлым летом Мбаппе подписал новое соглашение с парижанами, рассчитанное до лета 2024 года. Форвард заявлял, что на его решение остаться повлияла просьба президента Франции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|13.08
|00:00
|
Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|00:00
|
Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|00:00
|
Марсель – Реймс
|- : -
|13.08
|00:00
|
Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|00:00
|
Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|00:00
|
Ницца – Лилль
|- : -
|13.08
|00:00
|
ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|00:00
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|00:00
|
Страсбур – Лион
|- : -
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