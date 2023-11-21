Экс-игрок «Ювентуса» и ЦСКА Красич дал совет Головину для перехода в топ-клуб Европы

Бывший полузащитник «Ювентуса» Милош Красич в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника «Монако» Александра Головина в текущем сезоне.

«Здорово, что Головин постоянно играет, и играет хорошо! Но, мне кажется, ему стоит провести в «Монако» еще один-два сезона. Получить дополнительный опыт, проявить себя не только в чемпионате Франции, но и в еврокубках. У Александра огромный потенциал, чтобы перейти в топ-клуб Европы. Он большой талант. Но надо еще немного поработать, потрудиться и набраться опыта», — сказал Красич «СЭ».

27-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В этом сезоне на его счету 5 голов и 2 результативные передачи в 11 матчах чемпионата Франции.