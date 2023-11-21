Головин: «Зарплаты в РПЛ выше, чем в лиге 1? Уверяю, это не так»

Головин опроверг информацию о том, что во Франции зарплаты ниже, чем в России

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал слова футболиста «Зенита» Андрея Мостового, который заявил, что зарплаты в лиге 1 в разы меньше, чем в России.

«Я вас уверяю, что это не так — у Андрея ошибочная информация», — приводит слова Головина «РБ Спорт».

27-летний Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. Всего за французский клуб он провел 187 матчей, забил 30 мячей и отдал 35 результативных передач.