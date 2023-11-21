«Между Буффоном и Акинфеевым выберу Игоря. Уверен, он бы не затерялся в Европе!» Интервью Красича

О ЦСКА, Головине и России.

Милош Красич — один из ярчайших легионеров в истории чемпионата России. За шесть лет в ЦСКА серб завоевал все трофеи, включая Кубок УЕФА, и за 15 миллионов евро перешел в «Ювентус». А на прошлой неделе вернулся в Москву, чтобы сыграть в золотом ретроматче против легенд «Локомотива».

В интервью «СЭ» Красич рассказал об убийственных сборах Валерия Газзаева и предложениях от «Баварии» и «Манчестер Сити», оценил потенциал Головина и допустил проведение товарищеской встречи Сербии и России.

Хотелось бы вновь увидеть Слуцкого в роли тренера

— В воскресенье вы поучаствовали в золотом ретроматче «Локомотив» — ЦСКА. Сразу согласились?

— Да, как только мне позвонили из РФС и пригласили, я понял, что это очень хорошая идея. Поэтому с удовольствием приехал в Россию и увиделся со старыми друзьями. А еще сыграл в футбол. Для нас, спортсменов, это самое главное.

— Часто ностальгируете по временам в ЦСКА?

— Конечно! Те шесть лет в России — лучшее, что было в моей карьере. В ЦСКА начался мой большой путь в футболе, здесь я завоевал много трофеев... До сих пор слежу за командой, иногда смотрю матчи армейцев. А раньше включал игры российских клубов в еврокубках. Жалко, что сейчас этого нет. Но, надеюсь, скоро ситуация улучшится.

— Когда последний раз были в Москве?

— Три года назад. Роман Бабаев приглашал к себе в офис, было приятно увидеться с людьми, с которыми я работал в ЦСКА.

— С кем до сих пор на связи?

— Пару раз созванивался с Алдониным и Жирковым. С Рахимичем постоянно общаемся. Когда был в Москве несколько лет назад, созвонился с Валерием Газзаевым. Но, к сожалению, не хватило времени, чтобы увидеться.

— Главное воспоминание о Газзаеве?

— Первое, что сразу приходит на ум, — очень тяжелые сборы! Но без них не было бы хорошего футбола. Хотя тренировки Газзаева отнимали столько сил, что в какой-то момент на сборах просто не хотелось выходить на поле... Но на следующий день усталость проходила, и ты чувствовал себя заряженным. Это главное!

— С Леонидом Слуцким было попроще?

— В то время он считался очень хорошим, перспективным и молодым тренером. Впрочем, он и сейчас таким остается! В тот момент у него были прекрасные идеи, он от всех требовал самоотдачи. Мне нравилось работать с ним. Слуцкий умел разбавить обстановку, вовремя пошутить. Это создавало особую атмосферу. Жаль, что он сейчас не работает. Уверен, он легко может найти себе сильный клуб.

— Сейчас Слуцкий — звезда футбольного YouTube.

— Ого! Я знаю лишь, что не так давно он тренировал «Рубин»... В любом случае желаю ему удачи. Но опять же — мне бы хотелось увидеть его в роли главного тренера.

— Из вашего состава ЦСКА Игорь Акинфеев — единственный, кто до сих пор в деле.

— Акинфеев — один из лучших вратарей мира. Он легенда, звезда ЦСКА. Думаю, вся Москва любит его как игрока и человека! У меня о нем только хорошие воспоминания. Он всегда был готов на сто процентов.

— Если бы собирали свою символическую сборную тех, с кем играли, кого бы в нее включили: Акинфеева или Буффона?

— Игоря. Мы гораздо дольше играли вместе — помню его еще совсем молодым! Буффон на протяжении нескольких лет был лучшим вратарем мира. Но и у Акинфеева хватает ярких моментов в карьере. Уверен, окажись он в Европе — точно бы не затерялся!

Не могу сказать, кто из них лучше — у каждого свои сильные качества.

Милош Красич и Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ни Бабаев, ни Олич не звали меня в ЦСКА

— Правда, что вы могли вернуться в ЦСКА, когда тренерский штаб возглавлял Ивица Олич?

— Нет, такого не было. Мы хорошие друзья, но работа — это другое. В то время Ивица только начинал свою тренерскую карьеру. Мы созванивались с ним, общались, он оценивал ситуацию в команде. Ни Бабаев, ни Олич не звали меня в ЦСКА.

— Еще была информация, что вы могли стать помощником Бабаева.

— Это тоже слухи.

— У вас в принципе есть цель возглавить ЦСКА или, например, поработать в России?

— Пока я вообще не думаю об таких вещах. Отдыхаю после завершения карьеры: провожу время с семьей, занимаюсь с детьми. Но в будущем все может быть.

— Вы сказали, что следите за российским чемпионатом. Он сильно изменился по сравнению с тем, что было 10-15 лет назад?

— Не могу сказать, что лига стала слабее. В России очень много хороших команд. Хотя и нет большого количества игроков из Европы. Но в последнее время появляется много молодых россиян. Например, в том же ЦСКА есть Мухин, который, к сожалению, получил тяжелую травму. Еще выделю Зделара и Гайича, а также Чумича и Ранджеловича из «Рубина». Наконец, Чалов — суперфутболист.

Да, наверное, чемпионат России упал в уровне, но не сильно. Посмотрите, как играет ЦСКА, «Краснодар», «Спартак», «Крылья Советов»!

— Вам приятно, что в ЦСКА продолжают выступать футболисты из Сербии?

— Конечно, очень здорово, что сербские игроки вписывают свое имя в историю армейцев. Я был вторым после Предрага Ранджеловича. После меня в ЦСКА играл Зоран Тошич. А сейчас там Зделар и Гайич. Мы, сербы, легко адаптируемся в России, у нас схожие языки и культура.

— Верите ли вы в возможность проведения товарищеского матча между сборными России и Сербии?

— Если будет возможность, то это прекрасно. Думаю, что в июне можно провести товарищеский матч с Россией, если Сербия выйдет на Евро (интервью было записано до матча Сербии против Болгарии, где команда обеспечила себе путевку на Евро-2024. — Прим. «СЭ»).

— Слова Ранджеловича: «Красич говорил мне, что никогда бы не уехал из Москвы, если бы мог вернуться на несколько лет назад и все исправить». Правда?

— Может быть, и говорил такое — в ЦСКА мне было хорошо! Я играл за лучшую команду в России, побеждал в Кубке УЕФА, завоевывал золото чемпионата страны и участвовал в Лиге чемпионов. Провел шесть лет в Москве, где мне было очень комфортно. Но в тот момент нужно было делать шаг вперед в карьере, перейти в топ-клуб. Тогда и появился вариант с «Ювентусом». Наверное, это было оправданное решение...

Милош Красич. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Но в итоге трансфер стал ошибкой?

— Жаль, что не получилось закрепиться в «Юве». Не хочу винить тренера и клуб — я тоже допускал ошибки... Надо было больше работать! Но я жалею, что не остался в Турине хотя бы еще на пару лет. Я здорово начал и провел хороший первый сезон, но дальше все складывалось хуже. Поэтому в клубе и решили расстаться со мной.

— Серия А после чемпионата России — космос?

— На самом деле разница между двумя чемпионатами, конечно, была, но небольшая. В Италии упор на тактику, но я быстро привык. В «физике» РПЛ ничем не уступала. Наверное, в Италии игроки в целом чуть-чуть посильнее, а общий уровень лиги выше. Но опять же — разница не особо велика.

— «Ювентус» же был не единственным топ-клубом, который вами интересовался?

— Конкретные предложения делали «Манчестер Сити» и «Бавария». Но я выбрал «Ювентус» и, знаете, не жалею о переходе в итальянский клуб. Счастлив, что играл за одну из лучших команд мира.

— При этом в «Юве» у вас была возможность вернуться в Россию.

— Да, шли предметные разговоры с «Зенитом». Но на тот момент у меня действовал контракт с «Ювентусом», я хотел остаться в Италии и доказать, что способен закрепиться на топ-уровне.

— Вы могли себя представить в футболке «Зенита» после стольких лет в ЦСКА?

— Было бы трудно, но я уважаю все российские клубы. Хотя в моем сердце есть только одна команда — ЦСКА.

— Летом в «Зенит» перешел Марио Фернандес...

— Не имею права судить его. Карьера футболиста может складываться по-разному. При этом я понимаю и болельщиков, которые расстроились из-за решения Марио. Им трудно представить, что футболист, который был в клубе много лет, служил верой и правдой, может оказаться в другой топ-команде.

Милош Красич в ретро-матче «Локомотив» — ЦСКА. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

У Головина есть потенциал для игры в топ-клубах Европы

— Сейчас в серии А выступает Алексей Миранчук. Следите за ним?

— Кончено, знаю о Миранчуке. В прошлом году он провел хороший сезон в «Торино», забил несколько классных и красивых мячей. Алексей — интересный и талантливый футболист.

Вообще я слежу за успехами российских игроков в европейских чемпионатах. Читаю про них в новостях. Головин сейчас удивляет во Франции, Кокорин на Кипре забивает много голов. Не успеваю смотреть матчи с их участиями, но в СМИ обязательно изучаю, как они сыграли.

— Головин готов к переходу в топ-клуб Европы?

— Здорово, что он постоянно играет — и играет хорошо! Но мне кажется, ему стоит провести в «Монако» еще один-два сезона. Получить дополнительный опыт, проявить себя не только в чемпионате Франции, но и в еврокубках. У Александра огромный потенциал, чтобы перейти в топ-клуб Европы. Он большой талант. Но надо еще немного поработать, потрудиться и набраться опыта.