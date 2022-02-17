«Месси был балластом в матче с «Реалом». Ротен раскритиковал аргентинца

Бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен после победы над «Реалом» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов раскритиковал нападающего Лионеля Месси.

«Нужно признать, что в спортивном плане Месси ничего не привносит ничего в «ПСЖ». Самая главная проблема в том, что в таких матчах, как с «Реалом», ожидаешь великих игроков, и сегодня Месси был больше балластом, чем кем-либо еще. Особенно в поведении», — цитирует RMC Ротена.

Во вторник, 15 февраля, «ПСЖ» переиграл «Реал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Единственный мяч забил Кильян Мбаппе. Месси не реализовал пенальти.

Ответная встреча пройдет 9 марта в Испании на «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи — 23.00 по московскому времени.