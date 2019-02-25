Джибриль Сидибе: "С этим составом "Монако" может добиться большего"

Защитник "Монако" Джибриль Сидибе остался доволен игрой команды в матче чемпионата Франции с "Лионом" (2:0). По его словам, монегаски вернулись на верный путь.

– Это прекрасный вечер, мы играли с очень хорошим настроением, дисциплинированно и остро, – цитирует AFP Сидибе. – Все в команде в прекрасном расположении духа. Мы обсуждали игру между собой, хорошо взаимодействовали. Все сосредоточены не общей цели. С этим составом мы можем добиться большего. Не хочу говорить много, но мы на правильном пути.