Дракслер завершает медобследование перед трансфером в катарский «Аль-Ахли»

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер станет игроком «Аль-Ахли», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 29-летний немец сегодня завершит медобследование перед оформлением сделки. Он подпишет контракт с катарским клубом до 2025 года.

Полузащитник играет за «ПСЖ» с 2017 года. С того момента он провел за парижан 198 матчей, забил 26 мячей и сделал 41 результативную передачу. В текущем сезоне Дракслер ни разу не выходил на поле.