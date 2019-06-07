Дракслер уверен, что Неймар невиновен в изнасиловании

Полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер заявил, что не считает своего одноклубника Неймара виновным в изнасиловании девушки, которое якобы произошло 15 мая в парижском отеле.

- Сейчас Неймар находится в тяжелой ситуации, - приводит слова Дракслера Sport1. - Вчера он еще и получил травму. Ему нужно преодолеть этот момент.

История с изнасилованием также давит на него. Уверен, он невиновен. Мы постараемся поддержать его. Надеюсь, он вновь сможет сосредоточиться на футболе.

В минувшем сезоне Неймар провел 35 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 2 результативные передачи.

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